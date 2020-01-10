مطلوب فورا: مندوب مبيعات عقارات للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" ************************* مندوب مبيعات عقارات - خبرة 1 : 3 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل *************************************************************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي