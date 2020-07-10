مطلوب فورا مصمم ديكور داخلى وخارجى ولاند سكيب للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للعمل بالسعوديه / الرياض ( تجهيز لبعد العيد ) مصمم ديكور داخلى وخارجى ولاندسكيب خبره بـ 3D MAX راتب يحدد حسب الخبره برجاء ارسال السى فى + سابقه الاعمال موبايل : واتساب / 01000621799 ايميل / alsl1145@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/7/2020
رقم الإعلان: 2062661
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض )

مطلوب بائع اجهزة وادوات رياضيه بالسعوديه 0 الرياض )

(فرصة عمل)

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) تجهيز لبعد العيد بائعين خبره بمجال الاجهزة والادوات الكهربائ.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

10/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا شيف حلويات غربى للعمل بالسعوديه الرياض

مطلوب فورا شيف حلويات غربى للعمل بالسعوديه الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه / الرياض ( تجهيز لبعد العيد ) شيف حلويات غربى 5 نجوم خبره لا تقل عن 6 س.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2020
صورة الاعلان: اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي

اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي

(فرص)

دكتور كريم اصلاح شروخ ونقرات زجاج السيارات الامامي بالمواد الكيماوية والاشعة بدون فك الزجاج بأقل سعر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

10/7/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء الخبرة 30 سنة -+ لغات

مدرس فيزياء الخبرة 30 سنة -+ لغات

(طلب عمل)

مدرس فيزياء الخبرة 30 سنة -+ لغات01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات خارجيه للعمل براتب مجزي بشركه توزيع ادويه بالقاهره

مطلوب مندوب مبيعات خارجيه للعمل براتب مجزي بشركه توزيع ادويه بالقاهره

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات خارجيه للعمل بشركه ادويه بالقاهره هيستلم قائمه بالعملاء الجدد وينزل يفتح معاهم ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/7/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالقرنقل مساحة 1063 متر بالقرب من دار مصر

ارض للبيع بالقرنقل مساحة 1063 متر بالقرب من دار مصر

(للبيع)

ارض للبيع مساحة إلى 1063متر نـاصية بالقرنفل (4) بالقرب من وزارة البترول مبنية بـدروم وارضي واول علوي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

10/7/2020
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صورة الاعلان: التميز في الإدارة الاستراتيجية للتوريد والشراء

التميز في الإدارة الاستراتيجية للتوريد والشراء

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن التميز في الإدارة الاستر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بدون فوائد فى راس سدر

امتلك شاليه بدون فوائد فى راس سدر

(للتقسيط)

شاليهك دلوقتى فى راس سدر بدون فوائد وبالتقسيط المريح قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

امتلك شاليه دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

شاليهك دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز تطل علي شارع رئيسي 📍قريبة جدا من 👈ناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: احسبها صح وامتلك فى العاصمة الادارية الجديدة

احسبها صح وامتلك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

احسبها صح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية داخل كمبوند ارمونيا حيث الرفاهية الخصوصية شقتك 155م(غرفتين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

خليك اول من يستثمر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اسكن فى العاصمة الاداراية جوه كمبوند ارمونيا وخليك جمب الطرق الريئسية والدائرى واشترى شقتك193م(3غرف+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

378,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: ماكينه تغليف الأحذي

ماكينه تغليف الأحذي

(للبيع)

الجهاز يعمل بسهولة علي ثلاث خطوات: ضع قدمك ثم اسحب ثم اقطع الزوائد الجهاز سهل الاستخدام – عملي –و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

اشهر محامي زواج اجانب المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

11 شرطا لتوثيق عقود الزواج من الأجانب. تعرف عليها تفتتح وزارة العدل، اليوم الأحد، مكتب لتوثيق الأح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول

امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول

(للبيع)

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة واستمتع باكبر منطقة لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/7/2020
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