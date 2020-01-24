مطلوب فورا: مصمم جرافيك للعمل في مكة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مصمم جرافيك - خبرة 5 : 15 سنة - لا يزيد عن 40 سنة - اجادة برامج التصميم - قدرات ابداعية ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055347
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