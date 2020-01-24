مطلوب فورا: مصمم جرافيك للعمل في مكة بالمملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مصمم جرافيك - خبرة 5 : 15 سنة - لا يزيد عن 40 سنة - اجادة برامج التصميم - قدرات ابداعية ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج