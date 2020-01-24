مطلوب فورا: مصمم جرافيك للعمل في مكة بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مصمم جرافيك - خبرة 5 : 15 سنة - لا يزيد عن 40 سنة - اجادة برامج التصميم - قدرات ابداعية ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************ مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055347
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