مطلوب فورا مصمم ثرى دى ماكس للعمل بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا للتعاقد للعمل بالسعوديه ( الرياض ) المقابله غدا الخميس الساعه 2 ظهرا مصمم 3D MAX تشطيبات راتب + نسبه برجاء الحضور للمقابله بالاوراق والشهادات للاتصال / 01000621799 العنوان / 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

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العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2019
رقم الإعلان: 2046617
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