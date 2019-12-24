مطلوب فورا مصمم ثرى دى ماكس للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للتعاقد للعمل بالسعوديه ( الرياض ) المقابله غدا الخميس الساعه 2 ظهرا مصمم 3D MAX تشطيبات راتب + نسبه برجاء الحضور للمقابله بالاوراق والشهادات للاتصال / 01000621799 العنوان / 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046617
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2,500 جنيه
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2,500 ريال
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