مطلوب فورا: مستشار قانوني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مكتب استشارات قانونية بالسعودية “الرياض” **************************** يطلب مستشار قانوني - خبرة 7 : 20 سنة - اجادة اللغة الانجليزية و برامج الاوفيس - يفضل خبرة بالسعودية - لا يزيد عن 45 سنة سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************* مجموعة اجاده للتوظيف - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050600
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