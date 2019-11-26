مطلوب فورا: مستشار قانوني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مكتب استشارات قانونية بالسعودية "الرياض" **************************** يطلب مستشار قانوني - خبرة 7 : 20 سنة - اجادة اللغة الانجليزية و برامج الاوفيس - يفضل خبرة بالسعودية - لا يزيد عن 45 سنة سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************* مجموعة اجاده للتوظيف - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050415
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