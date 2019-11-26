مطلوب فورا: مستشار قانوني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

مكتب استشارات قانونية بالسعودية "الرياض" **************************** يطلب مستشار قانوني - خبرة 7 : 20 سنة - اجادة اللغة الانجليزية و برامج الاوفيس - يفضل خبرة بالسعودية - لا يزيد عن 45 سنة سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************* مجموعة اجاده للتوظيف - الدقي