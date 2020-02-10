مطلوب فورا: مدير مطعم / كافيه للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مدير مطعم / كافيه - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة - مؤهل عالي - رخصة قيادة يتم توفير السكن و المواصلات و التأمين الطبي و الاقامة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052241
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2,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
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اتصل
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل