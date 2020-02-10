مطلوب فورا: مدير مطعم / كافيه للعمل بالرياض في المملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مدير مطعم / كافيه - خبرة لا تقل عن 3 سنوات - لا يزيد عن 30 سنة - مؤهل عالي - رخصة قيادة يتم توفير السكن و المواصلات و التأمين الطبي و الاقامة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج