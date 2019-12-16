مطلوب فورا: مدير مشؤوع طرق وكباري للعمل بالرياض

مطلوب للعمل بالسعودية "الرياض" *********************** مدير مشروع طرق و كباري بالشروط الاتية - هندسة مدني - خبرة لا تقل عن 15 سنة - خبرة بالسعودية لا تقل عن 10 سنوات - اعتماد وزارة النقل السعودية ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي