مطلوب فورا: مديرة مكتب للعمل في مجموعة شركات كبري بالكويت

(فرصة عمل)
|مجموعة شركات بالكوبت ********************** تطلب مديرة مكتب - خبرة 2 : 10 سنوات - اجادة تامة للغة الانجليزية - يفضل اجادة اكثر من لغة - اناث فقط - لا تزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية على hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل ***************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053115
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل