مطلوب فورا: مديرة مكتب للعمل في مجموعة شركات كبري بالكويت

مجموعة شركات بالكوبت ********************** تطلب مديرة مكتب - خبرة 2 : 10 سنوات - اجادة تامة للغة الانجليزية - يفضل اجادة اكثر من لغة - اناث فقط - لا تزيد عن 35 سنة ترسل السير الذاتية على hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل ***************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج