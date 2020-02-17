مطلوب فورا: مدخل بيانات للعمل في ابها بالمملكة العربية السعودية

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" *************************** تطلب مدخل بيانات - مؤهل عالي - خبرة لا تقل عن سنة - لا يزيد عن 25 سنة - سرعة الكتابة و اجادة على برامج الاوفيس - سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com **************************