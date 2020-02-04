مطلوب فورا: مدخل بيانات للعمل بالمملكة العربية السعودية

سيتم عمل اختبار يوم السبت 2020/2/15 و الاحد 2020/2/16 من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى 6 اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مدخل بيانات - مؤهل عالي - خبرة لا تقل عن سنة - سرعة الكتابة و اجادة على برامج الاوفيس - لا يزيد عن 25 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج