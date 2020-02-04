مطلوب فورا: مدخل بيانات للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|سيتم عمل اختبار يوم السبت 2020/2/15 و الاحد 2020/2/16 من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى 6 اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية ********************** مدخل بيانات - مؤهل عالي - خبرة لا تقل عن سنة - سرعة الكتابة و اجادة على برامج الاوفيس - لا يزيد عن 25 سنة ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com ************************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052706
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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