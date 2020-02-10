مطلوب فورا: محاسب مستشفيات للعمل بالدمام في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسب مستشفيات - بكالوريوس تجارة محاسبة - خبرة في الحسابات الختامية للمستشفيات - خبرة من 5 الى 10 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01025038777 الايميل Kh.yakan@ejadahr.com *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01025038777
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052367
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11 ريال
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