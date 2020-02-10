مطلوب فورا: محاسب مستشفيات للعمل بالدمام في المملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسب مستشفيات - بكالوريوس تجارة محاسبة - خبرة في الحسابات الختامية للمستشفيات - خبرة من 5 الى 10 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة ترسل السير الذاتية على الواتس 01025038777 الايميل Kh.yakan@ejadahr.com *********************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج