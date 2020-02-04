مطلوب فورا: محاسب مالي واداري للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية ************************ محاسب مالي و اداري الشروط - بكالوريوس تجارة محاسبة - دفعات 2015 : 2018 - خبرة لا تقل عن سنة - لا يزيد عن 27 سنة - رخصة قيادة ترسل السير الذاتية على الواتس 01008991194 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01008991194
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051565
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11 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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