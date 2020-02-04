مطلوب فورا: محاسب مالي واداري للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية ************************ محاسب مالي و اداري الشروط - بكالوريوس تجارة محاسبة - دفعات 2015 : 2018 - خبرة لا تقل عن سنة - لا يزيد عن 27 سنة - رخصة قيادة ترسل السير الذاتية على الواتس 01008991194 ********************************************* مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج