مطلوب فورا: محاسب قانوني - محاسب ضرائب للعمل بالمملكة العربية السعودية

المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي -٣شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" تطلب محاسب قانوني تجارة محاسبة خبرة من 3 الى 7 سنوات لا يزيد عن 35 سنة محاسب ضرائب تجارة محاسبة خبرة من 3 الى 7 سنوات لا يزيد عن 35 سنة - سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com **********************************