مطلوب فورا: محاسب قانوني - محاسب ضرائب للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة الاحد 2020/3/1 الساعة 9 صباحا العنوان: الدقي -٣شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة تجارة مواد غذائية "ابها" تطلب محاسب قانوني تجارة محاسبة خبرة من 3 الى 7 سنوات لا يزيد عن 35 سنة محاسب ضرائب تجارة محاسبة خبرة من 3 الى 7 سنوات لا يزيد عن 35 سنة - سيتم عمل المقابلة خلال اسبوع ترسل السير الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com **********************************
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054114
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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