مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسبين شرط - تجارة محاسبة - خبرة من 4 الى 8 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة التأشيرة محاسب ترسل السير الذاتية على hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل ***************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053298
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11 ريال
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