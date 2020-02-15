مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسبين شرط - تجارة محاسبة - خبرة من 4 الى 8 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة التأشيرة محاسب ترسل السير الذاتية على hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل ***************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج