مطلوب فورا: محاسبين للعمل في الرياض ب المملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية ********************** محاسبين شرط - تجارة محاسبة - خبرة من 4 الى 8 سنوات - لا يزيد عن 32 سنة التأشيرة محاسب ترسل السير الذاتية على hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل ***************************************************************************** مجموعة اجادة للتوظيف بالخارج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053298
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