مطلوب فورا محاسبين عام للعمل بكبرى شركات المقاولات والعقارات بالرياض

عاجل مطلوب محاسبين عام لكبري شركات المقاولات والعقارات بالرياض – السعودية: *** الشروط : - خبره 5 سنوات بالشركات ويفضل الشركات العقارية. - حساب الضرائب - العمل على برامج محاسبية متقدمة ( دلتا - مايكروتك) - يفضل اجاده اللغه الانجليزيه المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر - مسمى التاشيرة محاسب عام