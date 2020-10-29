مطلوب فورا محاسبين عام للعمل بكبرى شركات المقاولات والعقارات بالرياض

(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب محاسبين عام لكبري شركات المقاولات والعقارات بالرياض – السعودية: *** الشروط : - خبره 5 سنوات بالشركات ويفضل الشركات العقارية. - حساب الضرائب - العمل على برامج محاسبية متقدمة ( دلتا - مايكروتك) - يفضل اجاده اللغه الانجليزيه المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ التامين الطبى ـ تذاكر السفر - مسمى التاشيرة محاسب عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071101
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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