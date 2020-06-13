مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " نقل كفالة

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة عدد 30 اخصائية تمريض " خبرة بالعناية المركزة " اخصائى طورائ ماجستير برواتب مجزية وجميع الدلات والمميزات ( نقل كفالة فقط ) ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية على الايميل ELDOKKI2020@GMAIL.COM واتس اب 00201157300236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الدقى
|التليفون:
|00201157300236 وتس اب فقط
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|44أ عمارات مصر للتأمين - الدقى - جيزه- الدقى - جيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060648
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
30 ريال