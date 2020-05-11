(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لمجموعه فنادق لفروع فنادقها بمصر والسعودية موظفين استقبال مدرين اداره مبيعات – مندوبين مبيعات فنادق مدرين عام فنادق مدرين تشغيل فنادق مدرين قطاع غرف وظائف نظافة واشراف داخلي وظائف خدمة الغرف لقسم المطعم طابخين من كل التخصصات ومقديمن الاطعمة والمشروبات مدرين اغذيه ومشروبات محاسب تكاليف مطاعم وموظفين حجوزات موظفين تنظيم حفلات موظفين- مشرفين لقسم الامن شرط لايتعدى السن 45 سنة مدربين جيم خبره لاتقل عن سنتين بالمجال موظفين لقسم السبا والمساج خبره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059430
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