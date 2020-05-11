مطلوب فورا لمجموعه فنادق لفروع فنادقها بمصر والسعودية موظفين استقبال

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لمجموعه فنادق لفروع فنادقها بمصر والسعودية موظفين استقبال مدرين اداره مبيعات – مندوبين مبيعات فنادق مدرين عام فنادق مدرين تشغيل فنادق مدرين قطاع غرف وظائف نظافة واشراف داخلي وظائف خدمة الغرف لقسم المطعم طابخين من كل التخصصات ومقديمن الاطعمة والمشروبات مدرين اغذيه ومشروبات محاسب تكاليف مطاعم وموظفين حجوزات موظفين تنظيم حفلات موظفين- مشرفين لقسم الامن شرط لايتعدى السن 45 سنة مدربين جيم خبره لاتقل عن سنتين بالمجال موظفين لقسم السبا والمساج خبره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aya
التليفون: 01151020771

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العنوان: مدينه نصر- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059430
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مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بمجال السياحه

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مطلوب لمجموعه قابضة تعمل بمجال السياحه ولفروع فنادقها بمصر والسعودية الوظائف الاتيه موظفين استقبا.
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11/5/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها

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مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية مديرين.
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11/5/2020
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مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

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10/5/2020
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عاجل مطلوب لمجموعه كبري في مجال السياحه والفنادق

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعه كبري في مجال السياحه والفنادق لفروعها بمصر والسعودية الوظائف الاتيه 1- موظفين اس.
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2/5/2020
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مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

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صورة الاعلان: وظائف البنات بالفنادق - في القاهرة مصر

وظائف البنات بالفنادق

(فرصة عمل)

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17/4/2020
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صورة الاعلان: بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) - في القاهرة مصر

بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي )

(فرصة عمل)

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بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) – راتب 3000ج + تأمينات + إقامة كاملة – السن من 18 : 28 سنة : .
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17/4/2020
صورة الاعلان: مساعد ويتر - في القاهرة مصر

مساعد ويتر

(فرصة عمل)

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مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبا.
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القسم: 

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15/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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12/4/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية 1-مديرين مطاعم .
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2/4/2020
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باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية

(فرصة عمل)

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باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب.
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القسم: 

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30/3/2020
صورة الاعلان: أستورد ) مساعد شيف ثالث - في القاهرة مصر

أستورد ) مساعد شيف ثالث

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- في القاهرة مصر

أستورد ) مساعد شيف ثالث ( براتب 3000 ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة –.
العنوان:

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القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل - في القاهرة مصر

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل

(فرصة عمل)

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3,000 جنيه

30/3/2020
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مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة

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مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج + سكن + 3وجبات + مواصلات .
العنوان:

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3,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيفات جميع التخصصات ) شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار ( – السن من 21 : 45 سنة – الرواتب تتحدد.
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القسم: 

اتصل

18/3/2020
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