مطلوب فورا لمجموعه شركات بمصر والسعودية تعمل فى المجال الهندسى والمصاعد و تصنيع الاثاث لفروعها بمصر والسعودية فنين تركيب وصيانه التبريد والتكييف فنين عدد 10نجاره مسلح فنين نجاره اثاث فنين حدادة و خراطة فنين لحام فنين تركيب / تصنيع الوميتال عدد 10 سباكين فنين صيانة وتركيب مصاعد صيانة عامة / صيانة مبانى عدد3 منجد و استرجى عدد3 سروجى سيارات عدد 5فنين تركيب سيراميك عدد 3 فنين مبانى دهانين وناقشين يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات عل