(مطلوب)
|مطلوب فورا لمجموعه شركات بمصر والسعودية تعمل فى المجال الهندسى والمصاعد و تصنيع الاثاث لفروعها بمصر والسعودية فنين تركيب وصيانه التبريد والتكييف فنين عدد 10نجاره مسلح فنين نجاره اثاث فنين حدادة و خراطة فنين لحام فنين تركيب / تصنيع الوميتال عدد 10 سباكين فنين صيانة وتركيب مصاعد صيانة عامة / صيانة مبانى عدد3 منجد و استرجى عدد3 سروجى سيارات عدد 5فنين تركيب سيراميك عدد 3 فنين مبانى دهانين وناقشين يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات عل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058045
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