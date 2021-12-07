مطلوب فورا للكويت لمجموعة مطاعم شهيرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا للكويت لمجموعة مطاعم شهيرة: #كول_سنتر #Call_Center #ويتر #Waiter يشترط خبرة في المطاعم •شرط اساسى وجود جواز سفر ساري اكثر من سنة + شهادة تطعيم لقاح معتمد بالكويت( جونسون اند جونسون _ فايزر _استرازينيكا ) طبيعة التعاقد : ـ راتب مجزي + الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامة ـ التأمين الطبى ـ تذاكر السفر برجاء ارسال السيرة الذاتية على fbg4rec@gmail.com للتواصل 01090652223
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الكويت
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115055
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20 دينار
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1 دينار
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