مطلوب فورا للكويت لمجموعة مطاعم شهيرة

مطلوب للسفر فورا للكويت لمجموعة مطاعم شهيرة: #كول_سنتر #Call_Center #ويتر #Waiter يشترط خبرة في المطاعم •شرط اساسى وجود جواز سفر ساري اكثر من سنة + شهادة تطعيم لقاح معتمد بالكويت( جونسون اند جونسون _ فايزر _استرازينيكا ) طبيعة التعاقد : ـ راتب مجزي + الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامة ـ التأمين الطبى ـ تذاكر السفر برجاء ارسال السيرة الذاتية على fbg4rec@gmail.com للتواصل 01090652223