مطلوب فورا للكويت لمجموعة مطاعم شهيرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا للكويت لمجموعة مطاعم شهيرة: #كول_سنتر #Call_Center #ويتر #Waiter يشترط خبرة في المطاعم •شرط اساسى وجود جواز سفر ساري اكثر من سنة + شهادة تطعيم لقاح معتمد بالكويت( جونسون اند جونسون _ فايزر _استرازينيكا ) طبيعة التعاقد : ـ راتب مجزي + الشركة تتحمل السكن ـ الانتقالات ـ الاقامة ـ التأمين الطبى ـ تذاكر السفر برجاء ارسال السيرة الذاتية على fbg4rec@gmail.com للتواصل 01090652223
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فوربزنس
التليفون: 01090652223

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العنوان: - الكويت
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2115055
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: برنامج اودو المحاسبي Odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت| سيسماتكس

برنامج اودو المحاسبي Odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت| سيسماتكس

(للبيع)

برنامج اودو المحاسبي Odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت| سيسماتكس | 0096567087771 برنامج اودو .
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: افضل اجهزة كاشير في الكويت |اجهزة نقاط البيع | سيسماتكس

افضل اجهزة كاشير في الكويت |اجهزة نقاط البيع | سيسماتكس

(للبيع)

افضل اجهزة كاشير في الكويت |اجهزة نقاط البيع | سيسماتكس - 0096567087771 جهـاز نقاط بيع تاتش سوفت وير.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: سيستم ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت

سيستم ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت

(للبيع)

سيستم ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت - 0096567087771 مع نظام ماتكس السحابي ستتمتع بنظرة .
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: برنامج ERP نظام ماتكس | إدارة الفواتير أسهل وأسرع

برنامج ERP نظام ماتكس | إدارة الفواتير أسهل وأسرع

(للبيع)

برنامج ERP نظام ماتكس | إدارة الفواتير أسهل وأسرع - 0096567087771 تميز بفواتير تبرز هوية عملك , وإدا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: برنامج إدارة العيادات ومراكز التجميل | سيسماتكس

برنامج إدارة العيادات ومراكز التجميل | سيسماتكس

(للبيع)

برنامج إدارة العيادات ومراكز التجميل | سيسماتكس -0096567087771 تكون العيادة زحمة وما في تنظيم في ال.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ومحاسبين دعم فني لشركة سوفت وير

مطلوب مهندسين ومحاسبين دعم فني لشركة سوفت وير

(للبيع)

مطلوب مهندسين ومحاسبين دعم فني لشركة سوفت وير شروط الوظيفة خبرة ببرنامج الشامل إجادة تامة للغة الإنج.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

19/11/2021
صورة الاعلان: برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | برنامج ادارة الموارد البشرية | سيسماتكس

برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | برنامج ادارة الموارد البشرية | سيسماتكس

(للبيع)

برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | برنامج ادارة الموارد البشرية | سيسماتكس اعتمد على برنامج الشامل لإ.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة غسيل سيارات بالمنزل

افضل شركة غسيل سيارات بالمنزل

(للبيع)

غسيل سياراتمتنقل الكويت أمام المنزل 60701175 ☎ شركة غسيل سيارات متنقلة خدمة منازل تنظيف الكشنا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

20 دينار

12/11/2021
صورة الاعلان: انشاء مواقع طلبات للمطاعم | تصميم متجر الكتروني | otlob

انشاء مواقع طلبات للمطاعم | تصميم متجر الكتروني | otlob

(للبيع)

انشاء مواقع طلبات للمطاعم | تصميم متجر الكتروني | otlob الحين تقدر تستقبل طلبات زبائنك اونلاين في د.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: افضل نظام نقاط بيع في الكويت | سيسماتكس

افضل نظام نقاط بيع في الكويت | سيسماتكس

(للبيع)

افضل نظام نقاط بيع في الكويت | سيسماتكس | 0096567087771 ارفع العائد من استثمارك وقم بإدارة محلك بسهو.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: فلاتر مياة للبيع فى الكويت | جميع انواع فلاتر المياة

فلاتر مياة للبيع فى الكويت | جميع انواع فلاتر المياة

(للبيع)

افضل شركة فلاتر بالكويت | شركة عربى برو | الكويت شركة عربي برو بتقدم لكم أفضل فلاتر مياة بالكويت .
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: برنامج ادارة عقارات | برنامج إيجار برو | أقوى البرامج العقارية في الكويت -

برنامج ادارة عقارات | برنامج إيجار برو | أقوى البرامج العقارية في الكويت -

(للبيع)

برنامج ادارة عقارات | برنامج إيجار برو | أقوى البرامج العقارية في الكويت - 0096567087771 برنامج إي.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: اقوى برنامج نقاط بيع سحابي | كاشير

اقوى برنامج نقاط بيع سحابي | كاشير

(للبيع)

اقوى برنامج نقاط بيع سحابي | كاشير| 0096567087771 تابع أعمال مطعمك او محلك بسهولة وارصد جميع المدخول.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت

مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت

(طلب عمل)

مدرس فلسفه وعلم نفس خبره تربويه كبيره بالكويت كفايه عاليه في التدريس والشرح المبسط الواضح لكل الطلبه.

1 دينار

3/11/2021
صورة الاعلان: برنامج ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت

برنامج ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت

(للبيع)

برنامج ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت - 0096567087771 من اللابتوب أو الايباد او التلفون تا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

اتصل

3/11/2021
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