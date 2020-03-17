مطلوب فورا للسعودية مهندسين كهرباء تحكم وانظمة امنية

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # = مهندس كهرباء تحكم للعمل فى شركة انظمة امنية ( الحضور بالسيرة الزاتية للمقابلات فورا 01066052160
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاسطورة للسفريات 946 ترخيص
التليفون: 01066052160

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056654
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2/3/2020
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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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2/3/2020
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مطلوب مهندسين مدنى تنفيذ كبارى - ومهندسين مدنى موقع مبانى لشركة مقاولات بال

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: مطلـوب مهندسين ميكانيكا للعمل فى المكتب الفنى بمصنع ألومنيوم بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب مهندسين ميكانيكا للعمل فى المكتب الفنى بمصنع ألومنيوم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية dمهندسين ميكانيكا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى ضبط جودة QA / QC مشاريع-بنية تحتية للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مهندسين مدنى ضبط جودة QA / QC مشاريع-بنية تحتية للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة مقاولات بالسعودية :- مطلوب فورا :- ::{{●مهندسين مدنى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

28/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الخميس 2020/2/27 الساعة 12 ظهرا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/2/2020
صورة الاعلان: مدير مكتب هندسي معماري - في الجيزة مصر

مدير مكتب هندسي معماري

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عااجلا مدير مكتب هندسي معماري للعمل في السعوديه بالرياض خبره لا تقل عن 10سنوات زيمكن ارسال cv .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/2/2020
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