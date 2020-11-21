مطلوب فورا للسعودية محاسبين

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى هايبر ماركت بالسعودية محاسبين حديثى التحرج يحمل رخصة قيادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسطورة للسفريات 946 ترخيص
|التليفون:
|01066052160
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073936
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