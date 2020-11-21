مطلوب فورا للسعودية محاسبين

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى هايبر ماركت بالسعودية محاسبين حديثى التحرج يحمل رخصة قيادة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الاسطورة للسفريات 946 ترخيص
التليفون: 01066052160

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2073936
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مطلوب مدير مالي

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29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

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- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خب.
العنوان:

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29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية محاسبين - في الجيزة مصر

مطلوب فورا للسعودية محاسبين

(فرصة عمل)

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للعمل بالسعودية محاسبين حجيث التخرج للعمل فى هايبر ماركت محاسب تجارة انجليزى للعمل فى شركة نقليات وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/10/2020
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