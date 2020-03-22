مطلوب فورا للسعودية صنايعى فول وفلافل

(فرصة عمل)
|تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # = صنايعى فول وطعمية - المهنه فى الجواز ( معلم فول وفلافل) ( يرسل صور من شغله وفيديو وهوه شغال على الواتس ) 01066052160
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الاسطورة للسفريات 946 ترخيص
|التليفون:
|01066052160
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056652
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2,000 ريال
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