مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3 سنوات بالمجال) 2- مهندسين خبرة بالهندسة صوتية 3- عدد 4 مونتير 4- عدد 5 محرر – محرر فديو 5- عدد5 فنين خبره باعمال الفوتوشوب ودعاية والاعلان 6- عدد6 مصمم جرافيك 7- وظائف بقسم الاذاعه (خبرة لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 8- وظائف بقسم الاعلام الاجتماعى (خبرةه لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 9- وظائف بقسم التصوير عدد 6 10- وظائف بقسم الاخراج 11- صحافيين 12- عدد5 مصورين ومصورات مواقع واستوديو (يفضل من يجد ل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوب
التليفون: 01151020771

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العنوان: مصر- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057947
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة ارضى بحديقة خاصة للبيع فى التجمع الخامس

شقة ارضى بحديقة خاصة للبيع فى التجمع الخامس

(للبيع)

شقة ارضى نص تشطيب مساحة 123 متر بحديقة خاصة . الشقة فى التجمع الخامس فى كمبوند راقى جدا جدا . سعر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,600,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: الحق الفرصة شقة بمميزات فيلا فى التجمع الخامس

الحق الفرصة شقة بمميزات فيلا فى التجمع الخامس

(للبيع)

شقة دور ارضى بحديقة خاصة فى التجمع الخامس . الشقة نص تشطيب مساحة 123 متر . الشقة فى كمبوند راقى و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,600,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: بلوفر- صناعه يونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

بلوفر- صناعه يونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

بلوفر- صناعه يونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات

عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات

(للبيع)

هتحب الهدوء عندنا فى السخنة وهتمتلك شاليهك 120 م بحديقة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة بروف مميز 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: عيش الاجازة بشكل جديد وامتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى

عيش الاجازة بشكل جديد وامتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى

(للبيع)

الاجازة هتعيشها بشكل جديد وهتمتلك شاليهك فورا فى راس سدر 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

15/4/2020
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صورة الاعلان: فرصة لاصحاب الذوق والتميز شاليهك استلام فورى فى راس سدر

فرصة لاصحاب الذوق والتميز شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

لاصحاب التميز والذوق الرفيع تعالى راس سدر وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: بتفكر تمتلك شاليه وتصيف فى السخنة

بتفكر تمتلك شاليه وتصيف فى السخنة

(للبيع)

صيف فى السخنة وامتلك شاليهك وسط افضل خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 90 م (2 غر.
القسم: 

144,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: خليك فى المضمون وامتلك شقتك فى Town Gate

خليك فى المضمون وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

امتلك شقتك فى Town Gate وخليك فى المضمون واسكن قريب من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية وحى السفارات وفن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: برفاهية عيش حياتك وامتلك شقتك فى Town Gate

برفاهية عيش حياتك وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

عيش حياتك برفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من مولات تجارية واعمل شوبينج كل يوم وبيوتى سنتر ومطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: بتحب الفخامة تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بتحب الفخامة تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

هتحب الفخامة وهتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط اجمل المساحات الخضراء وقريبة من حى السفارات وكل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى موقع مميز بالعاصمة الادارية

شقة للبيع فى موقع مميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) يقع بين شارعين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قريب من الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من الكتدرائية ومسجد الفتاح العليم واستمتع بكل خدماتك المميزة مطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

261,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: شغالات,جليسا ت للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات

شغالات,جليسا ت للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

شغالات,جليسات للمسنين والاطفال نوفرها لكافة المحافظات01221796073 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: كرسى مساج

كرسى مساج

(للبيع)

كرسى مساج كرسى مساج كهربائي لجميع اجزاء الجسم كله للاسترخاء من أثر التعب والارهاق اليومى ولألم العم.
العنوان:

القاهرة - مصر

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15/4/2020
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