(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3 سنوات بالمجال) 2- مهندسين خبرة بالهندسة صوتية 3- عدد 4 مونتير 4- عدد 5 محرر – محرر فديو 5- عدد5 فنين خبره باعمال الفوتوشوب ودعاية والاعلان 6- عدد6 مصمم جرافيك 7- وظائف بقسم الاذاعه (خبرة لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 8- وظائف بقسم الاعلام الاجتماعى (خبرةه لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 9- وظائف بقسم التصوير عدد 6 10- وظائف بقسم الاخراج 11- صحافيين 12- عدد5 مصورين ومصورات مواقع واستوديو (يفضل من يجد ل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوب
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057947
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