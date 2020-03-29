مطلوب فورا لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 10 مترجمين إنجليزى 2-عدد10 مترجمين ألمانى 3-عدد 5مترجم لغة فرنسية 4-عدد6 مترجمين روسي 5-عدد6 مترجمين روسي 6-عدد 2مترجمين أسبانى 7-عدد1 مترجمين يابانى 8-عدد3 مترجمين تركي 9-عدد2 مترجم ايطالى 10- مصحح و مدقق لغوى يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى translate.jobs2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال