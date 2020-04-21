مطلوب فورا لكبرى وكالات الترجمه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بالسعوديه ومصر مترجمين كل الغات 1- مصحح و مدقق لغوى 2-عدد2 مترجم ايطالى 3-عدد3 مترجمين تركي 4-عدد1 مترجمين يابانى 5-عدد 2مترجمين أسبانى 6-عدد6 مترجمين روسي 7-عدد 5مترجم لغة فرنسية 8-عدد10 مترجمين ألمانى 9-عدد 10 مترجمين إنجليزى 10- عدد2مترجمين صينى يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى translate.jobs2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jop
التليفون: 01151020771

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العنوان: مدينه نصر القاهره- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/4/2020
رقم الإعلان: 2058618
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صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 10 مترجمين إنجليزى 2-ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/4/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى وكالات الترجمه لفروعها بمصر والسعودية مترجمين كل الغات 1-عدد 5مترجم لغة فرنسية عدد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/3/2020
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