(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين ومساحين وفنين جميع التخصصات بمصر والسعودية والكويت 1-مهندسين مدير مشروعات 2-مهندس مدني مواقع- مدنى تصميم-مهندسين مساحه -مهندسين تخطيط عمرانى -مهندسين طرق وكبارى -مهندسين مطارات -مهندسين خرسانه -مهندسين تفتيش هندسى – مهندسين تسعير ومناقصات -مهندسين تكاليف 3-مهندسين معمارى مواقع -مهندسين معمارى تصميم -مهندسين عمارة داخليه -مهندسين ديكور 4- مهندسين كهرباء -كهرباء تصميم -كهرباء انزار حرائق 5- مهندسين ميكانيكا -ميكانيا صيان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|engjob
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057861
1 ريال
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3,500 ريال
3,500 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 جنيه