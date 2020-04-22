(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه لقسم الحسابات والادارة الماليه بمصر والسعودية والكويت -محاسب مالي - محاسب قانونى - محلل مالي - محلل فني - محاسبين - مدير مالي - مدير حسابات - محاسب تكاليف - مراجع حسابات- محاسب مرتبات - رئيس حسابات - باحث إقتصادي - محلل اقتصادي - محاسب دخل وزكاة - محاسب ضرائب - مندوب تحصيل - أمين صندوق - مدير وامين خزينه يلزم خبره بالمجال لا تقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى job.acct.cv@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|acctjobs
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|القاهره- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058615
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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-2 ريال
2,000 ريال
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