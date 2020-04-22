مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه لقسم الحسابات والادارة الماليه بمصر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه لقسم الحسابات والادارة الماليه بمصر والسعودية والكويت -محاسب مالي - محاسب قانونى - محلل مالي - محلل فني - محاسبين - مدير مالي - مدير حسابات - محاسب تكاليف - مراجع حسابات- محاسب مرتبات - رئيس حسابات - باحث إقتصادي - محلل اقتصادي - محاسب دخل وزكاة - محاسب ضرائب - مندوب تحصيل - أمين صندوق - مدير وامين خزينه يلزم خبره بالمجال لا تقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى job.acct.cv@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: acctjobs
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/4/2020
رقم الإعلان: 2058615
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مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه لقسم الحسابات والادارة الماليه بمصر والسعو

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