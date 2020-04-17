مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية 1- شيف ايطالى وبيزات 2- شيف مخبوزات 3- شيف شيكولاته 4- شيف حلويات 5- شيف غربى 6- شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى 7- شيف تنفيذى 8- وظائف شيفات ومساعدين شيفات فالاتى 9- وظائف عامل بوفيه ونظافه 10-عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) 11-عدد 10 باريستا 12-عدد 15 ويتر (نادل) 13-مديرين ومساعدين مطاعم يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jop
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/4/2020
رقم الإعلان: 2058374
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السعر
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صورة الاعلان: وظائف البنات بالفنادق - في القاهرة مصر

وظائف البنات بالفنادق

(فرصة عمل)

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وظائف البنات بالفنادق - ( هوستوس – هاوس كيبينج ) - السن : 18 : 28 سنة - المؤهل : اعدادي – ثانوي – مع.
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17/4/2020
صورة الاعلان: بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) - في القاهرة مصر

بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي )

(فرصة عمل)

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بشرم الشيخ والغردقة ( ويتر – باص بوي ) – راتب 3000ج + تأمينات + إقامة كاملة – السن من 18 : 28 سنة : .
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17/4/2020
صورة الاعلان: مساعد ويتر - في القاهرة مصر

مساعد ويتر

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مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبا.
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3,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

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مطلوب شيفات جميع التخصصات ( سخن – خباز – جزار – حلواني ) - العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
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12/4/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعه كبرى تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية 1-مديرين مطاعم .
العنوان:

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1 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية - في القاهرة مصر

باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
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صورة الاعلان: أستورد ) مساعد شيف ثالث - في القاهرة مصر

أستورد ) مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أستورد ) مساعد شيف ثالث ( براتب 3000 ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة –.
العنوان:

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القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل - في القاهرة مصر

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000 ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و 3 و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

30/3/2020
صورة الاعلان: مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث لخدمات المطبخ ومساعدة الشيف بشرم الشيخ والغردقة براتب 3000ج + سكن + 3وجبات + مواصلات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/3/2020
صورة الاعلان: شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيفات جميع التخصصات ) شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار ( – السن من 21 : 45 سنة – الرواتب تتحدد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/3/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

باص بوي (مساعد ويتر) – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: فرصة عمل - في القاهرة مصر

فرصة عمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعد ويتر خبرة او بدون خبرة بمؤهل متوسط علي الأقل وراتب 3000ج – بدوام كلي وإقامة كاملة : سكن و3وجبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى شركات الشيكولاته بجده شيف للشوكلاته وشيف حلويات غربية - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى شركات الشيكولاته بجده شيف للشوكلاته وشيف حلويات غربية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى شركات الشيكولاته بجده شيف للشوكلاته وشيف حلويات غربية مختص بالسواريهات (معجنات صغير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب شباب للعمل ويتر بمطعم فى سلطنة عمان - في القاهرة مصر

مطلوب شباب للعمل ويتر بمطعم فى سلطنة عمان

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شباب للعمل ويتر بمطعم فى سلطنة عمان براتب وسكن واقامة كاملة للتواصل ترسل البيانات على واتس أ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200 ريال

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى فندق جرند الحياة فى الدمام - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى فندق جرند الحياة فى الدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فندق جراند حياة فى مدينة الخبر فى الدمام - السعودية تطلب التخصصات التاليه . المهن المطلوبة // - وي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/2/2020
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