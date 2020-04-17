(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه تعمل فى مجال الفنادق والمطاعم لفروعها بمصر والكويت والسعودية 1- شيف ايطالى وبيزات 2- شيف مخبوزات 3- شيف شيكولاته 4- شيف حلويات 5- شيف غربى 6- شيف سخن -شيف بارد- شيف أسماك-شيف شرقى 7- شيف تنفيذى 8- وظائف شيفات ومساعدين شيفات فالاتى 9- وظائف عامل بوفيه ونظافه 10-عدد 20 ديلفرى ( طيارين ) 11-عدد 10 باريستا 12-عدد 15 ويتر (نادل) 13-مديرين ومساعدين مطاعم يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058374
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