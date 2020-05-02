مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوان

(مطلوب)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد 10 اطباء بيطرى وتسمين ومزارع ماشيه عدد 10 مهندسين إنتاج زراعى وحيوانى عدد 10 مهندسين وفنين تنسيق حدائق ولاند سكيب عدد 10 مهندسين وفنين انتاج البان عدد 3 مهندسين وفنين انتاج نباتى عدد 3 مهندسين وفنين هندسة زراعبه واوناش عدد6 مهندسين اراضى واستصلاح تربه عدد 5 عمال بيطرى يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المعادى- المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 101 ريال
تاريخ الإعلان: 2/5/2020
رقم الإعلان: 2058716
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14/4/2020
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مطلوب مهندس تسعير للعمل فى السعوديه

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- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
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11/3/2020
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- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات بالدمام في مجال الالمونيوم والزجاج و واجهات المباني الزجاجيه １-مهند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مناديب مبيعات مهندس انتاج اغذية مراقب جودة ١- مهندس انتاج تص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

٢- مراقب جودة سبق وان عمل في مجال تصنيع اللحوم خبرة لا تقل عن سنتين بكالوريوس كيمياء او كلية ز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500 ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة 5 سنوات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 3500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 ريال

2/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كهرباء خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس كهرباء محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبري الراتب يحدد حسب الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندس ميكانيكا محترف خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبري الراتب يحدد حسب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2020
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