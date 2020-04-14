(مطلوب)
|مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1- محامين 2- محاسبين مراجعة مالية قانونية 3- محاسبين قانوني 4- مستشارقانونى وعقود 5- باحث قانوني 6- موظفين تخليص جمركى يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|مصر جديده- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057896
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