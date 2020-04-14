مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1- محامين 2- محاسبين مراجعة مالية قانونية 3- محاسبين قانوني 4- مستشارقانونى وعقود 5- باحث قانوني 6- موظفين تخليص جمركى يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jop
التليفون: 01151020771

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العنوان: مصر جديده- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057896
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ادفع اول قسط بعد سنة وامتلك في العاصمة الادارية

ادفع اول قسط بعد سنة وامتلك في العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك في كمبوند green avenue العاصمة الادارية الجديدة وادفع اول قسط بعد سنة من التعاقد وعيش وسط الهد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير كتير يلا دلوقتي علي العاصمة والحق الخصم الكبير

من غير تفكير كتير يلا دلوقتي علي العاصمة والحق الخصم الكبير

(للتقسيط)

دلوقتي بأمتلاكك شقة في العاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بالخصم الكبير وهتدفع اول قسط بعد سنة من التع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)

امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani ارقي كمبوند بالعاصمة ومن غير اي فوائد وبالتقس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

خليك مميز واسكن في العاصمة الجديدة بجوار حي السفارات

(للتقسيط)

خليك مميز واسكن في العاصمة الادارية الجديدة بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من النهر الاخضر وديزني .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: خدمه عملاء

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عمالء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طالب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه مقاولات ومكاتب استشارات هندسيه مهندسين ومساحين وفنين جميع التخصصات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/4/2020
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صورة الاعلان: مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوا

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوا

(فرصة عمل)

مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

14/4/2020
صورة الاعلان: مليون ليرا تركي1970

مليون ليرا تركي1970

(للبيع)

مليون ليرا تركي اصدار 1970 للبيع.
العنوان:

الدقهلية - مصر

5,000 ليره

14/4/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

شاليهك علي نهر النيل في اجمل قرية بالسخنة وحواليك المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة من غير تفكير وفرح اولادك وصيف براحتك وقضي الويك اند طول ايام السنة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك

امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

امتلك في راس سدر شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف في اي وقت وقضي الويك اند طول ايام السنة وشال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: استثمارك ومحلك بين ايديك في العاصمة الادارية

استثمارك ومحلك بين ايديك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك واستثمر في نفس الوقت في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty هتقدر تمتلك محلك التجاري الجديد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

901,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: طور من شغلك وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية

طور من شغلك وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك عيادتك الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة وطور من شغلك ومكان عملك واستثمر براحتك في اي وقت وعيا.
العنوان:

القاهرة - مصر

460,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

شركة يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/4/2020
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