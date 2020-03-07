(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1- محامين 2-موظفين تخليص جمركى 3- باحث قانوني 4- مستشارقانونى وعقود 5- محاسبين قانوني 6-محاسبين مراجعة مالية قانونية يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jop
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|- مصرالجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057746
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
5,500 ريال