مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1- محامين 2-موظفين تخليص جمركى 3- باحث قانوني 4- مستشارقانونى وعقود 5- محاسبين قانوني 6-محاسبين مراجعة مالية قانونية يلزم خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى law.jobs.cv2020@gmail.com وسيتم التواصل بالمرشحين المناسبين والمطابقين للشروط مع ضرورى كتابه المسمى الوظيفى فالميل عند الارسال