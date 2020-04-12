مطلوب فورا لشركه قابضة تعمل بنشاط الالكترونيات وورش ومعارض السيارات لفروعها

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لشركه قابضة تعمل بنشاط الالكترونيات وورش ومعارض السيارات لفروعها بمصر والسعودية عدد 10 فنيين صيانة وتركيب دوائر الكترونية / أجهزة أمان عدد 8 فنين الكترونيات و صيانة اجهزة كهربائية عدد 5فنين ميكانيكا السيارات عدد 6 فنين دهان السيارات عدد 10 فنين سمكرة السيارات عدد 10 فنين كهرباء السيارات عدد 5 سروجى سيارات عدد10 مدرين ومندوبين مبيعات سيارات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم الت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المعادى- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/4/2020
رقم الإعلان: 2058278
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية - في القاهرة مصر

مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لقسم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات القابضه لفروعها بمصر والكويت 1- محامين 2-موظفين .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: Urgent required For major programming companies in Riyadh - في القاهرة مصر

Urgent required For major programming companies in Riyadh

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

Urgent required For major programming companies in Riyadh Senior PHP Laravel developer - E-commerce.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

7/3/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين ادارة مبيعات فندقيه (خبره اكثر من 5 .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى الشركات لفرعها بجده - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات لفرعها بجده

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات لفرعها بجده موظفين it خبره ب إداره الموقع الالكتروني للشركه / متابعه البرام.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

19/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعة فنادق كبري لفروعها بالرياض والطائف 1-مديرين عموم فنادق 5 نجوم (خبره لا تقل عن 10.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager