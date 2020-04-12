مطلوب فورا لشركه قابضة تعمل بنشاط الالكترونيات وورش ومعارض السيارات لفروعها بمصر والسعودية عدد 10 فنيين صيانة وتركيب دوائر الكترونية / أجهزة أمان عدد 8 فنين الكترونيات و صيانة اجهزة كهربائية عدد 5فنين ميكانيكا السيارات عدد 6 فنين دهان السيارات عدد 10 فنين سمكرة السيارات عدد 10 فنين كهرباء السيارات عدد 5 سروجى سيارات عدد10 مدرين ومندوبين مبيعات سيارات يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@gmail.com وسيتم الت