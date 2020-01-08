مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه علي درايه بمواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الاليكتروني ومتابعه العملاء لبقه حسنه المظهر خبره وبدون بمرتب ثابت 2000 جنيه و حوافز للاتصال 01067675592
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م
التليفون: 01067675592

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العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049382
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صورة الاعلان: مطلوب لصالة مصارعة بمدينة نصر موظفة سكرتارية - في القاهرة مصر

مطلوب لصالة مصارعة بمدينة نصر موظفة سكرتارية

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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13/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات - في القاهرة مصر

مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات

(فرصة عمل)

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* سكرتارية بنات للعمل بمرتبات من 2000 الى 3500 جنية حسب الخبرة * محاسبين خبرة للعمل بمرتبات من 3000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2019
صورة الاعلان: طلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

طلوب لشركة توزيع مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سكرتارية راتب من 2500 ل3500 ج سكان القاهرة مندوبين مبيعات وسواقين رواتب من 3000 ج الى 5000 ج بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات : شركة مصر للتوريدات تعلن عن توافر - في القاهرة مصر

مطلوب وظائف لجميع التخصصات والمجالات : شركة مصر للتوريدات تعلن عن توافر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سكرتارية بنات للعمل بمرتبات من 2000 الى 3500 جنية حسب الخبرة * محاسبين خبرة للعمل بمرتبات من 3000 جن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2019
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

** مطلوب سكرتارية بنات وشباب خبرة لاتقل عن سنتين (اجادة تامه للاكسيل) - سكان القاهرة - مصرالجديدة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/11/2019
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