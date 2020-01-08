(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لشركه عقاريه كبري بمدينه نصر سكرتاريه علي درايه بمواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الاليكتروني ومتابعه العملاء لبقه حسنه المظهر خبره وبدون بمرتب ثابت 2000 جنيه و حوافز للاتصال 01067675592
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01067675592
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049382
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