مطلوب فورا: فني كهرباء للعمل في جدة بالمملكة العربيه السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" فني كهرباء الشروط : حاصل على دبلوم فني قسم كهرباء دفعات من 2012 حتى 2015 معرفة كاملة بتجميع الكنترولات بكروتها المختلفة ومنها التيماترو والكاس و فيجا الإيطالي والكروت التركية تجميع كنترول الطوارئ للمصاعد (بطارية الطوارئ) لديه خبرة في تركيب مرحلة الكهرباء للمصاعد لديه خلفية في الدعم الفني لجهاز الانفرتر وتركيبة (جهاز 3vf) لديه خلفية في الأعطال والصيانة بالنسبة لجميع أنواع المصاعد (سواء تجميع إيطالي و ميتسوبيشي و تيسن و شندلر وكوني) لديه شهادات خبرة في مجال المصاعد لدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051887
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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