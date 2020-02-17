مطلوب فورا فنى بصريات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للتعاقد بالسعوديه ( المدينه المنوره ) فنى بصريات خبره بالمجال لا تقل عن 3 سنوات ( بيع وتركيب ) برجاء ارسال السى فى والشهادات ان وجدت للتواصل موبايل : واتساب / 01000621799 ايميل / alsl1145@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053238
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل