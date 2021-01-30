مطلوب فورا فنى اسنان للعمل فى جدة

(فرصة عمل)
|مطلوب فنى اسنان للعمل فى مدينه جدة - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فنى اسنان المؤهل: دبلوم فني الخبرة: لاتقل عن سنتين الشروط: أن يكون لديه خبرة فى الاسنان المعدن والبروسلين توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082000
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2,000 ريال
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4,000 ريال
2,000 ريال
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