مطلوب فورا فنى اسنان للعمل فى جدة

مطلوب فنى اسنان للعمل فى مدينه جدة - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فنى اسنان المؤهل: دبلوم فني الخبرة: لاتقل عن سنتين الشروط: أن يكون لديه خبرة فى الاسنان المعدن والبروسلين توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072