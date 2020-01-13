مطلوب فورا فنى اسنان للعمل بمستوصف طبى بعسير

(فرصة عمل)
|#مطلوب #فورا #للتعاقد #بمستوصف #طبى #بالسعوديه #عسير #فنى اسنان شرط الزوجه ( اخصائيه / فنيه تمريض ) مده العقد عامين راتب مميز + نسب مع توفير سكن – اقامه – تأمين طبى – تأمين اجتماعى – تذاكره طيران بالاجازات برجاء ارسال السيره الذاتيه والشهادات مع نمادج الشغل للتواصل وتحديد الرواتب موبايل :واتساب / 01000621799 ايميل / alsl1145@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049702
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111,111 ريال
111 ريال
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