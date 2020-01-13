مطلوب فورا فنى اسنان للعمل بمستوصف طبى بعسير

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#مطلوب #فورا #للتعاقد #بمستوصف #طبى #بالسعوديه #عسير #فنى اسنان شرط الزوجه ( اخصائيه / فنيه تمريض ) مده العقد عامين راتب مميز + نسب مع توفير سكن – اقامه – تأمين طبى – تأمين اجتماعى – تذاكره طيران بالاجازات برجاء ارسال السيره الذاتيه والشهادات مع نمادج الشغل للتواصل وتحديد الرواتب موبايل :واتساب / 01000621799 ايميل / alsl1145@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السلهبى
التليفون: 01000621799

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049702
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4/1/2020
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1/1/2020
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29/12/2019
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صورة الاعلان: مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

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- في الجيزة مصر

المقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" ************.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)

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مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بك.
العنوان:

الجيزة - مصر

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28/12/2019
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