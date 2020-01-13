مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية ********************* صيادلة - شرط وجود ترخيص الهيئة السعودية - او الداتا فلو و البرومترك راتب اساسي + بدل سكن + وقت عمل اضافي + نسبة على المبيعات من الصفر ترسل السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048764
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1/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

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صورة الاعلان: مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

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العنوان:

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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال

(فرصة عمل)

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مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
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