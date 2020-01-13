مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية ********************* صيادلة - شرط وجود ترخيص الهيئة السعودية - او الداتا فلو و البرومترك راتب اساسي + بدل سكن + وقت عمل اضافي + نسبة على المبيعات من الصفر ترسل السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048764
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111,111 ريال
111 ريال
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