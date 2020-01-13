مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

مطلوب للعمل بالسعودية ********************* صيادلة - شرط وجود ترخيص الهيئة السعودية - او الداتا فلو و البرومترك راتب اساسي + بدل سكن + وقت عمل اضافي + نسبة على المبيعات من الصفر ترسل السيرة الذاتية على الواتس 01010766992 *********************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي