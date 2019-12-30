مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الثلاثاء 2019/12/31 مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بكالوريوس صيدلة - خبرة 2 : 5 سنوات - شرط داتا فلو - برومترك توفر الصيدليات راتب اساسي – بدل سكن – بدل انتقالات – نسبة على المبيعات ترسل السيرة الذاتية و الاوراق على الواتس او الايميل الايميل dr@ejadahr.com الواتس 01010766992 للاستفسار01025038777 ******************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047047
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30 ريال