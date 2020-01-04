مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الثلاثاء 2020/1/7 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مجموعة صيدليات بالسعودية "مدينة الخرج بالرياض - حفر الباطن" ******************************** مطلوب للتعاقد الفوري ****************** & عدد (10) صيادله - خبره لا تقل عن سنتان - شرط وجود ترخيص هيئه سعوديه سابق أو "الداتا فلو" و "البرومترك" توفر الصيدليات راتب 4000 ريال + بدل سكن 1000 ريال 9 ساعات عمل / 6 ايام اسبوعيا ساعة العمل الاضافي =
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01018591118
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047811
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111,111 ريال
111 ريال
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