مطلوب فورا: صيادلة للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

المقابلة يوم الثلاثاء 2020/1/7 الساعة 11 صباحا العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مجموعة صيدليات بالسعودية "مدينة الخرج بالرياض - حفر الباطن" ******************************** مطلوب للتعاقد الفوري ****************** & عدد (10) صيادله - خبره لا تقل عن سنتان - شرط وجود ترخيص هيئه سعوديه سابق أو "الداتا فلو" و "البرومترك" توفر الصيدليات راتب 4000 ريال + بدل سكن 1000 ريال 9 ساعات عمل / 6 ايام اسبوعيا ساعة العمل الاضافي =