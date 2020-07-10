مطلوب فورا شيف حلويات غربى للعمل بالسعوديه الرياض

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بالسعوديه / الرياض ( تجهيز لبعد العيد ) شيف حلويات غربى 5 نجوم خبره لا تقل عن 6 سنوات رواتب تحدد حسب الخبره برجاء ارسال السى فى وصور الشغل مع الفيديوهات موبايل : واتساب / 01000621799 ايميل / alsl11145@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062660
2,500 ريال
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