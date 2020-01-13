مطلوب فورا: سكرتيرة / مديرة مكتب للعمل بالامارات

سيتم عمل المقابلة يوم الاحد 2020/1/26 و الاثنين 2020/1/27 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى 6 اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة رائدة تسعى لتوظيف مرشحين جدد لمكتبها بالإمارات سكرتيرة / مديرة مكتب المتطلبات: - إناث فقط - الانجليزي ممتاز - 2: 4 سنوات الخبرة - 30 سنة كحد أقصى - يفضل ليسانس حقوق يرجى إرسال سيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية (وورد) مع صورة حديثة إلى: uae@ejadahr.com السير الذاتية بدون صورة أو بدون