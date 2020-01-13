مطلوب فورا: سكرتيرة / مديرة مكتب للعمل بالامارات

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابلة يوم الاحد 2020/1/26 و الاثنين 2020/1/27 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى 6 اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي شركة رائدة تسعى لتوظيف مرشحين جدد لمكتبها بالإمارات سكرتيرة / مديرة مكتب المتطلبات: - إناث فقط - الانجليزي ممتاز - 2: 4 سنوات الخبرة - 30 سنة كحد أقصى - يفضل ليسانس حقوق يرجى إرسال سيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية (وورد) مع صورة حديثة إلى: uae@ejadahr.com السير الذاتية بدون صورة أو بدون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050398
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2,000 ريال
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