مطلوب فورا سائق ماكينه تخطيط اسفلت للعمل بالسعوديه

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) سائق مكينه تخطيط الاسفلت شرط الخبره السن لا يزيد عن 45 عام برجاء ارسال السيره الذاتيه مع صوره الرخصه موبايل / واتساب : 01000621799