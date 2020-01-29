مطلوب فورا سائق ماكينه تخطيط اسفلت للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) سائق مكينه تخطيط الاسفلت شرط الخبره السن لا يزيد عن 45 عام برجاء ارسال السيره الذاتيه مع صوره الرخصه موبايل / واتساب : 01000621799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السلهبى
|التليفون:
|01000621799
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|العنوان:
|158 شارع الهرم امام بنك الاسكان والتعمير مدخل 4 الدور الثانى شقه 48- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052312
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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