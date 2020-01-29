مطلوب فورا: سائقين للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

المقابلة يوم الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠ الساعة ١٠ صباحا العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى 6 اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية *********************** - مشغل خلاطة اسفلت - عامل اسفلت - سائق تريلا شرط رخصة سعودية عمومية - سائق فرادة اسفلت - سائق رصاصة اسفلت - سائق جريدر - سائق لودر - سائق حفار للاستفسار الاتصال على 0237626144 ****************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي