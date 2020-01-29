مطلوب فورا: سائقين للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوم الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠ الساعة ١٠ صباحا العنوان: الدقي - 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى 6 اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية *********************** - مشغل خلاطة اسفلت - عامل اسفلت - سائق تريلا شرط رخصة سعودية عمومية - سائق فرادة اسفلت - سائق رصاصة اسفلت - سائق جريدر - سائق لودر - سائق حفار للاستفسار الاتصال على 0237626144 ****************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050905
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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