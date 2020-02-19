مطلوب فورا: سائقين شاحنة تريلا للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية

الحضور يوميا من الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية *********************** سائق شاحنة / تريلا - رخصة اولى مصرية و رخصة سعودية نقل ثقيل او عمومية - لا يزيد عن ٤٠ سنة للاستفسار الاتصال من الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء على ٠٢٣٧٦٢٦١٤٤ ***************************************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي