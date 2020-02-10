مطلوب فورا: سائقين تريلا للعمل في الرياض في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|المقابلة يوميا الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء العنوان: الدقي - ٣ شارع الموسيقار علي اسماعيل - الدور التاسع - بجوار مستشفى ٦ اكتوبر و بالقرب من محطة مترو الدقي مطلوب للعمل بالسعودية *********************** سائق شاحنة / تريلا - رخصة اولى مصرية و رخصة سعودية نقل ثقيل او عمومية - لا يزيد عن ٤٠ سنة للاستفسار الاتصال من الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء على ٠٢٣٧٦٢٦١٤٤ ***************************************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|٠٢٣٧٦٢٦١٤٤
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053292
3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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