مطلوب فورا: رسام للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالكويت ********************* رسام - خريج فنون جميلة - اجادة AutoCAD - 3D Max ترسل السيرة الذاتية على الايميل hr@ejadahr.com و كتابة مسمى الوظيفة في موضوع الايميل *************************************************************************************** مجموعه اجادة للتوظيف بالخارج - الدقي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف
التليفون: 01068885929

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048814
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه يحمل رخصه قيادة والسفرفورا للجاادين ارسال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا مصمم ثرى دى ماكس للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مصمم ثرى دى ماكس للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد للعمل بالسعوديه ( الرياض ) المقابله غدا الخميس الساعه 2 ظهرا مصمم 3D MAX تشطيب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا خطاط ورسام للعمل بوكاله دعاية واعلان بالسعوديه يحمل رخصه قيادة راتب 2000ريال بالاضافه للس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مصمم يجيد الفوتوشوب واليستريتور للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب مصمم يجيد الفوتوشوب واليستريتور للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد بمركز خدمات طالب ودعايه واعلان بالسعوديه ( الرياض ) مصمم يجيد ( الفوتوشوب – اليسريتور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فنى دعايه واعلان خبره بالفوتوشوب للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فنى دعايه واعلان خبره بالفوتوشوب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) والمقابله غدا الاربعاء الساعه 1 ظهرا فنى دعايه واعلان خبره با.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا مهندس مدنى انشاءات للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا مهندس مدنى انشاءات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بشركه مقاولات فى ابها مهدس مدنى خبره بالانشاءات خبره 5 سنوات شرط جامعه حكوميه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات - في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فنيين صيانة جميع االقسام والتخصصات ) سباك – نجار – نقاش – استورجي – فني كهربائي – فني مرمات – .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

13/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا Graphic Designer للعمل بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فورا Graphic Designer للعمل بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة دعاية و اعلان بالسعودية ************************** تطلب Graphic Designer - خبرة لا تقل عن سنت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب فوراا : Designer للعمل بالرياض - في الجيزة مصر

مطلوب فوراا : Designer للعمل بالرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

شركة دعاية و اعلان بالسعودية ************************** تطلب Designer - خبرة لا تقل عن سنتين - الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/10/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager