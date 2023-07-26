مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)
|*خبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري السن لا يزيد عن 35 خبرة بالمعايير الدولية الايزو طبيعة التعاقد : ( مدة العقد سنتين + الاقامة + تامين طبى + التأشيره محاسب ) برجاء إرسال السيرة الذاتية علي : التواصل على رقم : 01000121573
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|for business recruitment agency
|Telephone:
|01000121573
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الدقي- الجيزه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239572
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