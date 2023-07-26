مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

*خبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري السن لا يزيد عن 35 خبرة بالمعايير الدولية الايزو طبيعة التعاقد : ( مدة العقد سنتين + الاقامة + تامين طبى + التأشيره محاسب ) برجاء إرسال السيرة الذاتية علي : التواصل على رقم : 01000121573