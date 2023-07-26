مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

oخبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري oالسن لا يزيد عن 35 oخبرة بالمعايير الدولية الايزو طبيعة التعاقد: مدة العقد سنتين + الاقامة + تامين طبى + التأشيره محاسب برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل مع ذكر المسمي الوظيفي بالعنوان : forbusiness178@gmail.com التواصل على رقم 01000121573