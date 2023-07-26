مطلوب فورا رئيس حسابات لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)
|oخبره لا تقل عن 5 سنوات كرئيس حسابات في الشركات الصناعية الكبري oالسن لا يزيد عن 35 oخبرة بالمعايير الدولية الايزو طبيعة التعاقد: مدة العقد سنتين + الاقامة + تامين طبى + التأشيره محاسب برجاء ارسال السيرة الذاتية علي الايميل مع ذكر المسمي الوظيفي بالعنوان : forbusiness178@gmail.com التواصل على رقم 01000121573
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|for business recruitment agency
|Telephone:
|01000121573
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الدقي- الجيزه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|26/7/2023
|Ad Number:
|2239562
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